В Прикамье недостроенные дома «Треста №14» продают за 236 млн рублей

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На торги выставили недостроенные многоквартирные дома ПАО «Трест №14». Стоимость трех лотов превышает 236 млн рублей. Аукцион назначен на 31 марта, сообщает Business class.

Три недостроя расположены в Пермском округе в поселке Горный по улице Конников. Там же продают восемь земельных участков, где разрешено строить дома не выше 5 этажей. Стоимость лота — 109,4 млн рублей.

Еще один недостроенный дом расположен во Фролах по улице Радужной. Его продают за 63,8 млн рублей.

Третий лот — два недостроя в деревне Песьянка по улице Центральной. Также в него входят пять участков, площадь которых составляет от 461 до 3,8 тысяч квадратных метров. Стоимость составляет 62,9 млн рублей.

Напомним, что ПАО «Трест №14» был признан банкротом в январе 2021 года.

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