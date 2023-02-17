В Прикамье работник предприятия угнал экскаватор за 5 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В осинской транспортной компании пропал экскаватор-погрузчик стоимостью более 5 млн рублей. В январе этого года руководитель предприятия обратился в полицию, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленника вычислили в кратчайшие сроки. Им оказался 41-летний местный житель, работник компании. В день пропажи мужчина после окончания рабочего дня уехал домой, а потом вернулся на предприятие, но уже пьяный. Тогда он решил угнать экскаватор.

Спецтранспорт стоял у гаражного бокса. Ключи находились в кабине, и мужчина смог беспрепятственно выехать с территории предприятия. Похищенную спецтехнику он спрятал в лесу, чтобы потом использовать в личных целях.

Экскаватор вернули владельцу, а угонщика теперь ждет суд.

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