Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 5:00

В пермском филиале Nestle снова начали производить шоколадные батончики

KitKat не возвращается
Лела Минадзе
Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Пермский филиал Nestle возобновил производство шоколадных батончиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, что последняя партия шоколада KitKat была выпущена в мае прошлого года. Теперь вместо него производят батончики Goodmix. Какао Nesquik, производство которого тоже приостановлено, заменит напиток «Хрутка».

Продажи продукции снизились по сравнению с ушедшими брендами, однако компания сохраняет позиции на рынке.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65