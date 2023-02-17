В пермском филиале Nestle снова начали производить шоколадные батончики

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Пермский филиал Nestle возобновил производство шоколадных батончиков. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, что последняя партия шоколада KitKat была выпущена в мае прошлого года. Теперь вместо него производят батончики Goodmix. Какао Nesquik, производство которого тоже приостановлено, заменит напиток «Хрутка».

Продажи продукции снизились по сравнению с ушедшими брендами, однако компания сохраняет позиции на рынке.

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