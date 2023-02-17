В Прикамье выявили нарушения в контроле за бездомными собаками

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Березниках провели проверку после жалобы жителя Усолья на отсутствие надлежащего контроля за безнадзорными животными. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

За контроль отвечала администрация города, а за отлов бездомных собак — МКУ «Служба по обращению с животными без надзора». В ходе проверок выяснилось, что сотрудники МКУ свои обязанности не выполняли.

Бездомные собаки были опасны для местных жителей. В связи с этим начальнику управления благоустройства города Березники внесено представление. На сегодняшний день нарушения устранены.

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