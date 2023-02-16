Три пассажира пострадали в ДТП с автобусами на площади Дружбы в Перми

Фото с места ДТП: группа ВК Мой город Пермь.

- На площади Дружбы ДТП: стоят два автобуса, у одного из них разбито стекло, - написали очевидцы 16 февраля в телеграм-канале ЧП ДТП ПЕРМЬ!

В ГИБДД прокомментировали аварию, объяснив, что произошло и по какой причине.

- 16 февраля в 12 часов 15 минут по улице Крупской, со стороны Ким в направлении Дружбы двигался автобус НЕФАЗ-5299, под управлением 44-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. – Водитель общественного транспорта допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автобусом НЕФАЗ-5299, которым управлял 49-летний водитель.

В результате столкновения у автобуса было разбито стекло и три пассажира 10, 20 и 49 лет получили травмы, им была оказана медицинская помощь.

Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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