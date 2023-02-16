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Новости"Бизнес-новости": Пермь16 февраля 2023 12:41

«Азот» — один из лучших в оздоровлении детей сотрудников по мнению Росхимпрофсоюза

Предприятие вошло в число лидеров сразу по нескольким показателям
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» признан одним из лучших химических предприятий Пермского края в реализации программы оздоровления детей сотрудников за 2022 год. В прошлом году на эти цели было выделено более 10 млн рублей.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

По данным Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза филиал «Азот» вошел в число лидеров сразу по нескольким показателям:

- по общему объему денежных средств, направленных на оздоровление детей;

- по среднему размеру родительской платы за путевку. Для родителей она составляет лишь 10% от общей стоимости, остальные 90% оплачивает Компания;

- по наибольшему количеству фактически оздоровленных детей по отношению к общему количеству детей работников предприятия в возрасте от 7 до 18 лет. Этот показатель в филиале «Азот» стабильно составляет более 28%. К примеру, в 2022 году в загородных центрах отдохнуло 325 детей сотрудников предприятия.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники по персоналу:

Компании важно, чтобы дети сотрудников могли полноценно отдохнуть и оздоровиться в летний период, настроиться на новый учебный год. Поэтому организация летней оздоровительной кампании у нас на особом контроле. Уже сейчас — в феврале-марте — мы собираем заявки от родителей, чьи дети хотят побывать в загородных центрах — «Дружбе» и «Сказке». Учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала.