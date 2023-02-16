«Азот» — один из лучших в оздоровлении детей сотрудников по мнению Росхимпрофсоюза

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» признан одним из лучших химических предприятий Пермского края в реализации программы оздоровления детей сотрудников за 2022 год. В прошлом году на эти цели было выделено более 10 млн рублей.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

По данным Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза филиал «Азот» вошел в число лидеров сразу по нескольким показателям:

- по общему объему денежных средств, направленных на оздоровление детей;

- по среднему размеру родительской платы за путевку. Для родителей она составляет лишь 10% от общей стоимости, остальные 90% оплачивает Компания;

- по наибольшему количеству фактически оздоровленных детей по отношению к общему количеству детей работников предприятия в возрасте от 7 до 18 лет. Этот показатель в филиале «Азот» стабильно составляет более 28%. К примеру, в 2022 году в загородных центрах отдохнуло 325 детей сотрудников предприятия.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники по персоналу:

Компании важно, чтобы дети сотрудников могли полноценно отдохнуть и оздоровиться в летний период, настроиться на новый учебный год. Поэтому организация летней оздоровительной кампании у нас на особом контроле. Уже сейчас — в феврале-марте — мы собираем заявки от родителей, чьи дети хотят побывать в загородных центрах — «Дружбе» и «Сказке». Учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала.