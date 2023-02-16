В Соликамске осудили мошенника, который похитил у пенсионеров два с лишним миллиона рублей

Наказание - 7,5 лет лишения свободы и полное возмещение денег потерпевшим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Соликамске вынесли приговор 25-летнему мошеннику, который похитил у пенсионеров два с лишним миллиона рублей. Действовал преступник по распространенной схеме: он звонил на сотовые телефоны пожилых граждан, сообщал, что их родственники попали в ДТП и для того, чтобы избежания уголовной ответственности, необходимо заплатить денежное вознаграждение.

Суд признал гражданина виновным в совершении 19 преступлений. Ему в ОПГ отводилась роль «курьера». Он получал информацию от подельников, которые проводили обзвон, следовал по указанному адресу и забирал у потерпевших оговоренную сумму. Небольшой процент он забирал себе, остальную сумму переводил на указанные организатором счета.

- Подсудимый совершал преступления в Магнитогорске и Миассе Челябинской области, Кирове, Березниках и Соликамске, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Пенсионеры передавали в руки «спасителя» денежные средства в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Общий ущерб от преступной деятельности составил более 2 миллионов рублей.

Суд приговорил виновного к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Также осужденный обязан в полном объеме возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб.

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