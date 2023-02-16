Авиакомпания Red Wings не получила допуск на прямые перелеты из Перми в Стамбул

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация отказала авиакомпании Red Wings в допуске на выполнение прямых рейсов по маршруту Пермь — Стамбул. Информация об этом размещена на сайте Федерального агенства воздушного транспорта.

Причиной отказа стал низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям. Авиакомпания планировала летать в Стамбул раз в неделю. Сейчас постоянный допуск на полеты в этом направлении имеет Nordwind Airlines.

Ранее мы сообщали о старте продажи авиабилетов из Перми в Минск. Рейсы запланированы дважды в неделю с апреля по октябрь.

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