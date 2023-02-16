В новом Пермском зоопарке готовы первые объекты

Фото: правительство Пермского края

Госстройнадзор выдал заключение о готовности нескольких объектов первого пускового комплекса нового зоопарка, который строится в микрорайоне Нагорный. В него входят контактный зоопарк, пункт проката, дезбарьер, пункт охраны. Также запущен центральный тепловой пункт, выполнены работы по наружным инженерным сетям, благодаря чему здания и вольеры будут обеспечены отоплением и водоснабжением.

В Минстрое Прикамья сообщили, что в заключении указано соответствие объектов требованиям технических регламентов. Теперь нужно получить разрешение на их ввод.

Строительство зоопарка разделили на пусковые комплексы. Это сделано, чтобы объекты можно было вводить по мере готовности, а не все вместе в одно время.

На сегодняшний день почти готовы вольеры для лесных животных и птиц: оленей, лосей, рысей, амурских тигров, медведей и других. По словам директора Пермского зоопарка Юлии Шитовой, уже ведется подготовка зверей к переезду.

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