Заксобрание Пермского края приняло отставку Антона Удальева

Фото: permkrai.er.ru

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на пленарном заседании 16 февраля поддержали отставку Антона Удальева.

Напомним, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры Антон Удальев написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Антон Удальев являлся депутатом заксобрания с 2020 года — тогда в сентябре на довыборах был избран по округу №17. В 2021 году он вновь избрался в заксобрание и занял пост председателя инфраструктурного комитета.

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