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НовостиОбщество16 февраля 2023 6:19

В Пермском крае заметили северное сияние

Жители региона поделились фотографиями
Лела Минадзе
Фото: Елена Трясцына/Мой город Пермь

Фото: Елена Трясцына/Мой город Пермь

В ночь на 16 февраля на территории Пермского края было замечено северное сияние.

Уникальное явление зачастую наблюдается в районе обоих магнитных полюсов Земли — Северного и Южного. При этом оно также встречается в других регионах и происходит при вспышках на солнце. Свечение верхних слоев атмосферы возникает при взаимодействии магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра.

Жители разных районов региона поделились фотографиями северного сияния с пабликом «Мой город Пермь».

Село Шемети в Добрянском районе

Фото: Евгения Володина/Мой город Пермь

Фото: Евгения Володина/Мой город Пермь

Поселок Верхняя Старица в Гайнском районе

Фото: Елена Трясцына/Мой город Пермь

Фото: Елена Трясцына/Мой город Пермь

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