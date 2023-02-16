В Пермском крае заметили северное сияние

Фото: Елена Трясцына/Мой город Пермь

В ночь на 16 февраля на территории Пермского края было замечено северное сияние.

Уникальное явление зачастую наблюдается в районе обоих магнитных полюсов Земли — Северного и Южного. При этом оно также встречается в других регионах и происходит при вспышках на солнце. Свечение верхних слоев атмосферы возникает при взаимодействии магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра.

Жители разных районов региона поделились фотографиями северного сияния с пабликом «Мой город — Пермь».

Село Шемети в Добрянском районе

Фото: Евгения Володина/Мой город Пермь

Поселок Верхняя Старица в Гайнском районе

Фото: Елена Трясцына/Мой город Пермь

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