В Театре-Театре покажут спектакль «Гостиница Центральная»

Фото: линогравюра Александра Зырянова «Центральная гостиница»

К 300-летию Перми в Театре-Театре выходит премьера спектакля «Гостиница "Центральная"» (16+). Первые показы состоятся на большой сцене со 2 по 8 марта.

Идея спектакля принадлежит известному режиссеру, уроженцу Перми Борису Караджеву. А поставила «Гостиницу» Елена Невежина, на чьем счету постановка «Географ глобус пропил», 10 лет назад номинированная на «Золотую маску».

Спектакль рассказывают о знаковой «семиэтажке», где во время войны в эвакуации жили многие деятели культуры, в том числе Арам Хачатурян, создавший здесь «Танец с саблями», писатель Вениамин Каверин, композитор Сергей Прокофьев, звезды балета Галина Уланова, Татьяна Вечеслова, Наталья Дудинская.

В основе сюжета лежат краеведческие материалы и воспоминания людей, живших в гостинице.

- И, конечно, спектакль расскажет об интересных человеческих судьбах, ведь «история – это всегда люди», - сообщили в театре.