В Перми в микрорайоне Ива ледовую арену построят за 1,2 млрд рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми строительство ледовой арены в микрорайоне Ива оценили в 1,2 млрд рублей. Министерство экономичесого развития Пермского края опубликовало предложение компании «Красная машина» о заключении концессионного соглашения, сообщает Business class.

Проект строительства ледовой арены сейчас находится на госэкспертизе. Приступить к возведению можно будет после получения одобрения. Ориентировочные сроки строительства — 1,5 года.

В двухэтажном здании площадью 9 тысяч квадратных метров появятся два хоккейных поля, зрительские трибуны на 250 мест, тренажерный и спортивный залы. Там также предусматривается возможность размещения дорожек для керлинга.

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