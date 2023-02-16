Пермский архитектор заметил на юбилейной купюре колесо обозрения из Екатеринбурга

Фото: Telegram-канал Алексея Демкина

На коллекционной банкноте к 300-летнему юбилею Перми изображено колесо обозрения, не похожее на то, что расположено в парке Горького. Несоответствие заметил пермский архитектор Игорь Луговой.

На юбилейной банкноте у колеса обозрения 16 радиальных лучей, а у пермского колеса обозрения — 12 радиальных лучей. «На пермской банкноте колесо больше похоже на колесо обозрения «Пять звезд» в Екатеринбурге, который также отмечает в 2023 году 300-летний юбилей», — отметил Игорь Луговой.

Фото: парк Горького/колесо обозрения в Перми

Фото: koleso5zvezd.ru/колесо обозрения в Екатеринбурге

В пресс-службе мэрии Перми ответили, что художник вдохновлялся именно пермским колесом обозрения. Изображение это условное, а не точное воспроизведение конструкции. Оно символизирует ход времени и истории города.

Напомним, что на купюре изображены узнаваемые символы краевой столицы. Среди них Пермский звериный стиль, Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, «Сибирская застава», колесо обозрения и ротонда на набережной.

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