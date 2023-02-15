Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Пермь на три дня стала центром фигурного катания России. На льду УДС «Молот» с 15 по 17 февраля пройдет Первенство страны 2023 года среди спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет. В первый день соревнований с короткой программой выступили юноши и девушки.

У мальчишек первенство заслуженно захватил 13-летний москвич Арсений Федотов – восходящая звезда из группы Этери Тутберидзе. В своем арсенале Арсений уже имеет четвертные и тройные прыжки. Следом за ним расположились Лев Лазарев из московской школы им. Жука и Владислав Дикиджи из школы «Звездный лед» (Санкт-Петербург). На старт вышли 18 спортсмнов.

В турнире у девушек в лидеры уверенно вышла 15-летняя Алина Горбачева, представляющая Тверь. Она в совершенстве обладает всем арсеналом тройных прыжков. Ближайшие преследователи Алины – Дарья Садкова из Республики Мари-Эл и Агата Петрова из питерской школы «Звездный лед». Таисия Щербинина из пермского «Орленка» пока занимает 11-е место.

Завтра, 16 февраля, в турнире у девушек и юношей станут известны имена победителей. В спор вступят юниоры в парном катании. (0+)

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