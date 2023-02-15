В Пермском крае молодую семью восстановили в праве на улучшение жилищных условий

Решение суда. Фото: архив "КП"

В прокуратуру Частинского округа Пермского края обратилась молодая семья, которая посчитала незаконным решение местной администрации лишить ее участия в программе «Социальная поддержка семей с детьми».

Семья стояла на учете в качестве нуждающиеся в улучшении жилищных условий. По мнению чиновников, причиной снятия с учета якобы стало несоответствия норме жилой площади.

По обращению заявителя прокуратура провела надзорную проверку. Выяснилось, что администрация Частинского округа необоснованно учла площадь жилого помещения, принадлежащего родителям заявителя, в котором он был зарегистрирован, но фактически не проживал, правом собственности на это помещение не обладал.

Главе муниципального округа было внесено представление надзорного органа, которое рассмотрено, но в удовлетворении требований отказано.

В связи с чем, в суд направлено соответствующее исковое заявление. Большесосновский районный суд Пермского края признал действия органа местного самоуправления незаконными и обязал ответчика восстановить молодую семью в очереди на получение жилья.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, в Большесосновский районный суд было направлено соответствующее исковое заявление. Суд признал действия органа местного самоуправления незаконными и обязал ответчика восстановить молодую семью в очереди на получение жилья.

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