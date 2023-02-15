Пермский цирк. Фото: Павел Шатров

О подготовке к масштабной реконструкции Пермского цирка стало известно еще в начале августа прошлого года, перед открытием нового сезона. Об этом тогда заявил куратор цирка Руслан Марчевский. Коренные изменения должны коснуться зрительного зала, технических помещений и оборудования.

В эфире радио «Серебряный дождь» 15 февраля исполняющий обязанности директора Пермского цирка Ксения Россихина подтвердила, что летом 2023 года планируется завершить начатые проектно-изыскательные работы.

Затем представленный проект будет ждать госэкспертиза и только после этого произойдет выход на масштабную реконструкцию. Руководство цирка намерено привлечь средства из федеральной адресной инвестиционной программы.

Строительство здание цирка в Перми на ул. Уральской, 112 было полностью завершено 30 января 1970 года. За основу был взят типовой проект архитектора Соломеи Гельфер. Первое представление на арене нового пермского цирка состоялось уже 8 августа 1970 года. Многоярусный зал цирка вмещает более 2000 зрителей.

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