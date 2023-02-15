Фото: МЧС по Пермскому краю

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 14 февраля 2023 года зафиксировали 3 пожара в Перми, Чайковском и Сивинском округах. Пострадавших и жертв нет.

Основными причинами возникновения пожаров стали: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

В сводке МЧС по Пермскому краю 14 февраля 2023 года очагами загорания стали: транспортное средство в Мотовилихинском районе Перми, многоквартирный жилой дом в Чайковском округе и металлический ангар - в Сивинском округе.

Силы и средства МЧС по Пермскому краю 14 февраля 2023 года приняли участие в ликвидации последствий 5 случаев ДТП: происшествия с участием пешехода и транспортного средства в Ленинском районе Перми; столкновения транспортных средств - в Кунгурском, Большесосновском и Пермском округах, Индустриальном районе Перми.

В МЧС Пермского края напоминают, что пожар легче предупредить, чем устранять его последствия!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 14 февраля 2023 года на территории Пермского края 190 профилактических групп в количестве 261 человека осуществили 1684 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3173 человека, распространили 2703 памятки.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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