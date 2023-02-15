В 2022 году жители Прикамья продолжили скупать недвижимость в других регионах страны

Краснодарский край. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Жители Пермского края в 2022 году продолжили активно покупать недвижимость в других регионах России. Больше всего оказалось желающих переехать в Краснодарский край.

Кроме южного направления пермяки также особое внимание уделили недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Удмуртии и Свердловской области.

В прошлом году жители Прикамья заключили 4819 сделок с недвижимостью в других регионах страны, что на 3,6% больше, чем в 2021 году.

В свою очередь немало желающих переехать в Пермский край оказалось из Челябинской области, Башкирии и Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Свердловской области, а также Москвы и Московской области.

В Росреестре по Пермскому краю отмечают, что сегодня покупке недвижимости в другом регионе способствует дистанционное оформление сделки.

«Экстерриториальные сделки сейчас стали очень востребованы благодаря удобству. Люди экономят свои ресурсы — время и денежные средства», — отмечает заместитель руководителя краевого Росреестра Лариса Пьянкова.

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию проводит территориальное управление Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приёма документов.

Учетно-регистрационные действия по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и при обычном способе подачи документов для учета и регистрации.

При подаче документов через МФЦ потребуется: 7 рабочих дней - для кадастрового учета; 9 рабочих дней - для регистрации права собственности; 12 рабочих дней - для одновременной процедуры кадастрового учета и регистрации прав.

В Пермском крае эти сроки существенно сокращены и составляют от одного до трех рабочих дней при условии предоставления заявителем качественного пакета документов.

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