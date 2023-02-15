В Перми на время ремонта путей по улице Куйбышева вместо трамваев запустят автобусы

Фото: департамент транспорта администрации Перми

В Перми запланирован ремонт трамвайных путей по улице Куйбышева. Трамвай №5 временно не сможет двигаться на участке от Белинского до Революции. Его перенаправят в объезд по улице Сибирской.

В связи с этим будет запущен компенсационный автобусный маршрут №71. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. Автобус поедет от конечной остановки «Улица Анвара Гатауллина» до Октябрьской площади. Он будет следовать по улицам Лодыгина, Солдатова, Куйбышева, Пушкина и Комсомольскому проспекту.

Ранее мы рассказывали, что в Перми откроется проектный офис по обновлению трамвайной сети. В течение трех лет планируется отремонтировать 35 км трамвайных путей.

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