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НовостиОбщество15 февраля 2023 8:52

В 2023 году в Перми появятся 22 умные остановки

Они начнут работать в феврале
Лела Минадзе
Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

В этом году в Перми оборудуют 58 остановочных павильонов, в частности 22 умные остановки. Вопрос обсуждался в ходе круглого стола, посвященного работе транспортной отрасли, сообщает Business class.

Умные остановки имеют информационное табло, USB-разъемы, Wi-Fi, кнопки вызова экстренных служб и систему видеонаблюдение. Пока они не подключены к цифровым сервисам, но начнут работать до конца февраля. На шоссе Космонавтов и по улице Сибирской подключение умных остановок уже выполнено.

В прошлом году умных остановок в городе появилось 28.

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