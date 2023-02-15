Второй запуск курса «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации» успешно завершился

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Курс успешно завершили представители органов власти, институтов развития и бизнеса из Челябинской, Мурманской и Ленинградской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Пермского края.

Программа «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации» позволила на базе анализа реализованных ВТБ кейсов сформировать системные знания о принципах проектного финансирования инфраструктуры, структурировании капиталоемких проектов и подходах банков к оценке проектов.

В рамках курса слушатели получили практические знания по реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства: изучили основы финансового моделирования и анализа эффективности инвестиционных проектов, получили опыт оценки рисков проектов и управления ими, рассмотрели примеры инфраструктурных проектов, реализованных группой ВТБ, поделились собственным опытом реализации ГЧП проектов в регионах в различных секторах инфраструктуры и многое другое.

Обучение проходило в очно-заочной форме. Завершается программа очным интенсивом (мероприятием) в Санкт-Петербурге – на базе ультрасовременного кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ).

«ВТБ обладает уникальным опытом в сфере реализации крупных инфраструктурных проектов. Мы видим, что эта экспертиза востребована и со стороны органов власти, и со стороны представителей бизнеса во многих отраслях. Лучшие специалисты ВТБ в рамках курса, разработанного с учетом текущих потребностей рынка и экономических реалий, делятся со слушателями прикладными знаниями и помогают сформировать сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов – от идеи до эксплуатации. Такой обмен лучшими практиками позволяет существенно повысить эффективность реализации значимых для страны инициатив – это подтверждается отзывами слушателей первого запуска программы. И мы готовы расширять программы по развитию финансовых компетенций наших партнеров», - сказала заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.