21 и 22 февраля на сцене театра «У Моста» покажут классический спектакль «Лес»

Фото: скриншот видео театра «У Моста»

В долгих скитаниях по России встречаются на лесной тропинке два провинциальный актера – комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. По воле судьбы они оказываются неподалеку от имения Гурмыжской – тётки Несчастливцева – и решают заглянуть туда. А тем временем всё смешалось в доме богатой помещицы…

Этот спектакль – о таланте и бесталанности, о свободе и несвободе, о любви и лжи. Этот спектакль – о настоящих артистах и ловких комедиантах – тех, кто играет в жизнь, превращая её в сцену.

Начало в 19:00

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html

23 и 24 февраля «На дне» М. Горького

Спектакль-обладатель двух Гран-при театральных фестивалей!

Первое потрясение от пермского спектакля – это та самая горьковская ночлежка прошлого века, воспроизведённая Сергеем Федотовым с присущей ему тщательностью проработки мельчайших деталей. На сцене словно оживают старинные фотографии. Актёры не играют – они действительно живут на сцене, даже не живут, они священнодействуют, вовлекая зрителя в своё магическое пространство. Так играть умеют только артисты театра «У Моста». Их невероятная энергия захватывает с первых же минут и погружает в достоверную атмосферу ночлежки начала ХХ века. Спектакль покоряет смелыми контрастами, удивляет необычной экспрессией и, несмотря на драматическую историю, вызывает светлые чувства, а в финале неизменно приводит к катарсису. Ведь все эти забытые Богом «бывшие люди» также верят в свою звезду, также балагурят, веселятся и радуются любой возможности счастья.

23 февраля в 14:00 и 18:00

24 февраля в 15:00 и 19:00

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html