В Перми продлили работу ледового городка до 26 февраля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный ледовой городок Перми на эспланаде будет работать на неделю дольше, чем планировалось. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин. Он отметил, что решение отложить закрытие было принято по многочисленным просьбам жителей.

«В моих соцсетях было много просьб продлить работу ледового городка на эспланаде. Изначально планировалось, что городок будет работать до 19 февраля включительно, но погода позволяет, поэтому пошли навстречу и решили провести здесь масленичные гуляния, проводить зиму, а уже после этого приступить к демонтажу ледовых объектов», — рассказал мэр Перми.

Ледовый городок временно закроют с 20 по 22 февраля для проведения техобслуживания. После этого он будет открыт до 26 февраля.

Этой зимой ледовый городок поселили более полумиллиона человек. Он посвящен 300-летию краевой столицы. Ледовый городок дал старт юбилейным мероприятиям. В нем постарались отразить историю Перми. Ледовые объекты там посвящены значимым для города символам, а также историческим личностям, например, Екатерине Великой и первому пермскому губернатору Василию Татищеву.

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