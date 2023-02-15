В Прикамье благоустроят школьные дворы и построят новые клубы

Проект благоустройства школьного двора в Зюкайке. Фото: permkrai.ru

Благоустройство школьных дворов, улиц, реконструкцию и строительство клубов предполагает новая краевая программа «Комфортный край», которую была утвердили на заседании правительства Пермского края.

На ее реализацию выделили 6,8 миллиарда рублей, которые будут израсходованы в течение трех лет.

- В этом году мы планируем обновить 90 объектов на сумму около 1 миллиарда рублей, - сообщил Дмитрий Махонин. - Мы будем благоустраивать школьные дворы, тротуары, устанавливать уличное освещение, ремонтировать существующие клубы и строить новые.

Как подчеркнула министр территориального развития региона Светлана Усачева, в реализации программы будут участвовать все муниципальные образования региона. Собственно, по их предложениям и был составлен список объектов.

Программа «Комфортный край» предусматривает четыре направления: «Школьный двор», «Наша улица», «Культурная реновация» и «Новый клуб».

«Школьный двор»

В этом году предстоит преобразовать 40 школьных территорий, а за три года – 196.

На трехлетний период на эти цели предусмотрели 1,6 миллиарда рублей.

На благоустройство каждого школьного двора выделят немалые суммы: на школу до 200 учеников . – 5,7 миллиона рублей., от 200 до 800 – 12 миллионов, свыше 800 учащихся – 18,4 миллиона рублей.

«Наша улица»

На обустройство тротуаров и установку освещения на улицах направят 324 миллиона рублей, из них 242 миллиона – в этом году.

Всего благоустроят улицы в 43 населенных пункта. Особое внимание обратят на те улицы, которые ведут к социальным учреждениям и общественным пространствам.

«Культурная реновация»

Около 368 миллионов рублей выделят на реконструкцию и ремонт домов культуры, которые не вошли в нацпроект «Культура».

За два года обновят здания 45 учреждений, из них 12 – в этом году. В частности, планируется реконструировать Дом культуры в селе Уинское, капитально отремонтировать ДК в Чердыни.

«Новый клуб»

Новые клубы появятся там, где их до сих пор не было. Их будут строить по типовым проектам. На возведение 19 объектов запланированы субсидии муниципалитетам в размере более 994 миллионов рублей.

Так выглядит типовой проект будущих клубов. Фото: permkrai.ru

В следующем году установят 10 типовых зданий: 4 на 50 мест, столько же – на 100 человек и 2 – на 200 мест - в зависимости от числа проживающих в населенном пункте.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что к контролю за реализацией программы «Комфортный край» стоит привлечь общественность - региональное отделение Народного фронта и другие организации.