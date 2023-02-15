Первую партию из 3 тысяч велосипедов «Кама» раскупили еще до поступления в продажу

Фото: permkrai.ru

Не успели велосипеды «Кама» появиться в магазинах, как их уже раскупили. Первую лимитированную партию из 3 тысяч велосипедов с логотипом 300-летия Перми распродали, рассказал ведущий инженер-конструктор компании «Форвард» Сергей Андреев.

Теперь выпуск «Камы» намерены в разы увеличить. Сделан заказ на производство еще 10 тысяч велосипедов.

Сборка первой партии велосипедов «Кама», которые выпускались в Перми с 1970-го по 1990-е годы, стартовала 8 февраля. В этом году велосипеды будут только красного цвета, а в следующем — еще белого и синего. Обновленная модель стоит 12-13 тысяч рублей.

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