В Закамске из-за аварии на сетях улицы затопило, а дома остались без воды

Скрин видео: Подслушано Закамск

В Кировском районе Перми затопило улицы Адмирала Ушакова и Волгодонскую. В соцсетях появились видео потопа. Вода на проезжей части бежит рекой.

Произошедшее прокомментировали в компании «Новогор-Прикамье». Поздно вечером 14 февраля около 23 часов из-за повреждения прорвало магистральный водопровод. Авария привела к тому, что без воды остались жители более 20 домов, а также детский сад и училище. Воды нет по следующим адресам:

- ул.Адмирала Ушакова, 32, 36, 36б, 49, 53, 57/1, 57/2, 57/3, 65;

- ул. Волгодонская, 5,12,14,16,18, 20;

- ул. Каляева, 35, 35а, 41а (детский сад);

- ул. Капитанская, 22 (Пермский колледж транспорта и сервиса);

- ул. Калинина, 25;

- ул. Сокольская, 114, 123;

- ул. 5-Каховская, 8а.

Сейчас проводятся мероприятия по отводу воды, дороги чистят от наледи. Чтобы устранить повреждение, придется проводить раскопки. Предварительно эти работы нужно согласовать с городскими службами. Также пообещали организовать подвоз воды туда, где ее отключили.

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