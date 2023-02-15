Главным прокурором Перми стал Егор Шмырин

Фото: вестник прокуратуры Прикмья

Прокуратуру Перми возглавил Егор Шмырин. Соответствующий приказ 14 февраля подписал генеральный прокурор РФ.

Егор Шмырин служит в органах прокуратуры с 2007 года. За это время он был прокурором в Кизеле, заместителем прокурора в Красновишерске и помощником прокурора в Добрянке. С 2018 года и до недавнего момента был прокурором Чайковского.

Напомним, что бывший главный прокурор Перми Виталий Дымолазов занимал эту должность с 2019 года. Теперь он назначен заместителем прокурора Новосибирской области.

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