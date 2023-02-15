В Прикамье на крупные стройки направят дополнительные 5 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2023 году расходы на реализацию Адресной инвестиционной программы региона вырастут на 4,9 млн рублей. Вопрос перераспределения средств с 2024 года на 2023 год обсуждался на заседании краевого правительства.

Дополнительные средства требуются для финансирования объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в этом году. Это новое здание Пермской художественной галереи, краевая инфекционная больница и спорткомплекс «Энергия».

Кроме того, дополнительные средства направят на капремонт, строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Прикамья. В 2023 году на эти цели направят 186,5 млн рублей, а в 2024 — 610,8 млн.

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