Фото: Яндекс Пробки.
По информации сервиса «Яндекс Пробки», 15 февраля 2023 года к 08:00 заторы в 6-7 баллов отмечаются в районе Вышке-2: на ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Соликамской, ул. Соликамской от ТД «Строительный двор» до ТЦ «Дома Дом».
На Вышке-1 транспорт медленно движется на участке улиц Огородникова и Мостовой от ул. Ленинградской до ул. Соликамской.
Внимание! Пробка в 9 баллов на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора!
В центре города начал скапливаться транспорт на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской в обоих направлениях, на ул. Ленина от Компроса до ул. Куйбышева, на ул. Островского от ул. Екатерининской до ул. Пушкина.
В Индустриальном районе пока непростая дорожная ситуация на ш. Космонавтов в районе пересечения с ул. Стахановской, от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова, а также на ул. Карпинского от ул. Подводников до ул. Стахановской.
В Свердловском районе медленное движение на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова. Стоят автомобили на ул. Куйбышева от Пушкина до Революции.
В Дзержинском районе скопление транспорта в районе ДКЖ!
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 5 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.
На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.
Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru