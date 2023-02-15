Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 15 февраля 2023 года к 08:00 заторы в 6-7 баллов отмечаются в районе Вышке-2: на ул. Гашкова от ул. Ивана Франко до ул. Соликамской, ул. Соликамской от ТД «Строительный двор» до ТЦ «Дома Дом».

На Вышке-1 транспорт медленно движется на участке улиц Огородникова и Мостовой от ул. Ленинградской до ул. Соликамской.

Внимание! Пробка в 9 баллов на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора!

В центре города начал скапливаться транспорт на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской в обоих направлениях, на ул. Ленина от Компроса до ул. Куйбышева, на ул. Островского от ул. Екатерининской до ул. Пушкина.

В Индустриальном районе пока непростая дорожная ситуация на ш. Космонавтов в районе пересечения с ул. Стахановской, от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова, а также на ул. Карпинского от ул. Подводников до ул. Стахановской.

В Свердловском районе медленное движение на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова. Стоят автомобили на ул. Куйбышева от Пушкина до Революции.

В Дзержинском районе скопление транспорта в районе ДКЖ!

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 5 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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