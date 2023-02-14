В Перми на остановке 13-летний ребенок получил удар током, наступив на оголенный провод

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Пермские следователи начали доследственную проверку – в Мотовилихинском районе ребенок получил серьезную травму электротоком.

12 февраля 13-летний ребенок, находясь на остановке общественного транспорта, получил удар током, наступив на провод, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Сейчас он находится в медицинском учреждении.

Следователи сообщили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение по поводу возбуждение уголовного дела по статье о предоставлении небезопасных услуг.

Ход проведения проверки взял под личный контроль руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин.