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Новости"Бизнес-новости": Пермь14 февраля 2023 13:14

Более 460 семей в Прикамье оформили в Сбере ипотеку на строительство дома

Сейчас в Сбербанке действует несколько ипотечных программ
Источник:kp.ru
Фото: Сбер

Фото: Сбер

По итогу 2022 года жители Пермского края взяли в Сбербанке кредиты на сумму более 1390 млн рублей на строительство собственного жилого дома.

Сейчас в Сбербанке действует несколько ипотечных программ, в том числе льготных, которые позволяют взять кредит на строительство дома: «Господдержка», «Семейная ипотека», «Строительство жилого дома», «ИТ-ипотека».

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня мы отмечаем, что жители края чаще стали брать ипотечные кредиты на строительство индивидуального жилья. Спрос связан с распространением программ льготного ипотечного кредитования с низкими ставками. Мы стремимся помогать жителям региона снижать свои расходы на ипотеку, ведь в связи с этим больше семей смогут воспользоваться специальными предложениями и исполнить мечту о собственном доме».