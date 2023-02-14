В Сбербанке рассказали, в каком возрасте жители Прикамья чаще берут ипотеку

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В прошлом году прикамцы взяли ипотек на сумму более 40 млрд рублей, при этом ипотекой с Господдержкой воспользовались более 4,5 тысяч семей. Общий объем жилищного кредитования с Господдержкой составил более 15 млрд рублей.

Чаще всего ипотеку оформляют в возрасте от 30 до 35 лет, при этом заемщиком в большинстве случаев выступает мужчина. Ситуация меняется в следующей возрастной категории. Начиная с 41 года жилищный кредит в Пермском крае чаще оформляют женщины. Доля населения, оформившего ипотеку в возрасте 61-70, составляет 1% от общего числа заявок.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Исследования половозрастных характеристик целевой аудитории ипотечного кредитования позволяют нам лучше понимать запросы наших клиентов. Например, в 2022 году в Волго-Вятском банке Сбербанка* чаще всего ипотечный кредит оформляли клиенты в возрасте от 31 до 35 лет, поэтому мы активно поддерживали «Семейную ипотеку» в рамках федеральной программы поддержки. Мы видим востребованность предложения и готовы и дальше помогать нашим клиентам улучшать жилищные условия по комфортным для них условиям»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.