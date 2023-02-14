В Перми рассказали, когда откроют студенческий кампус в Камской долине

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Как известно, 13 января в Камской долине в Перми началась подготовка площадки для возведения большого межвузовского студенческого кампуса.

На последнем заседании правительства Пермского края министр образования и науки Раиса Кассина сообщила, что сдать его должны 31 декабря 2026 года.

На территории, занимающей 20 гектаров, разместится гостиничный комплекс, в котором смогут проживать более 5 тысяч студентов. Также здесь построят технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл. Их смогут посещать не только учащиеся, но и все жители города.

Общая площадь объектов строительства превысит 160 тысяч квадратных метров.