С начала 2023 сотрудники Сбера собрали более 50 кг вещей в рамках проекта «Второе дыхание вещей»

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Сотрудники Пермского отделения Сбербанка на протяжении нескольких лет участвуют в корпоративном проекте «Второе дыхание вещей», основная цель которого – формирование принципов осознанного потребления.

Только с начала 2023 сотрудниками банка было собрано более 50 кг вещей, которые были переданы пермскому фонду «Территория семьи».

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Лёгкая промышленность оказывают существенную нагрузку на экологическую систему, поэтому осознанность в потреблении сегодня – не модный тренд, а необходимое условие будущего общества, это часть нашей корпоративной культуры и основной фокус команды на 2023 год, который будет пронизывать все аспекты деятельности банка. При этом важно осознанно подходить не только к покупке новых вещей, но и к утилизации старых.»

Напомним, сотрудники Сбера в Пермском крае – постоянные участники благотворительных акций «Собери ребенка в школу», «Крышечки добра», «Подари детям радость» (передача новогодних подарков Центру комплексной реабилитации инвалидов), донорских акций, эко-волонтерских акций «Лес, живи», «Сохраним лес», «Программа компенсации СО2».