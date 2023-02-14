Житель Прикамья изрубил топором друга своей матери

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В августе прошлого года 34-летний житель Краснокамска решил навестить свою мать и отправился в деревню Васькино Гайнского района.

Женщина и ее сожитель усадили гостя за стол. Но тот поссорился с другом своей матери и схватился за топор.

- Он нанес ему топором множественные удары по телу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи сообщили, что ранее убийцу судили за аналогичные преступления.

Суд приговорил рецидивиста к 10 годам.