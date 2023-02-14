В Пермском крае с 19 февраля возможны сбои в телерадиовещании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае начинается весенняя солнечная интерференция. В этот период космический спутник и земные приемные станции объектов телерадиовещания оказываются на одной оси.

Исходящие от солнца мощные радиоволны накладываются на сигналы от спутников. В связи с этим ожидаются перерывы телерадиовещания, предупредили в пермском филиале РТРС.

Весенняя солнечная интерференция продлится с 19 февраля по 12 марта. В эти дни сбои возможны с 13:00 до 15:00. Они могут длиться от нескольких секунд до 30 минут.

«Полностью избежать влияния интерференции невозможно, но современные технологии позволяют нам сделать так, чтобы большинство телезрителей его не замечали», — отметил Александр Горбунов, главный инженер Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.

Отметим, что это природное явление происходит два раза в год — весной и осенью.

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