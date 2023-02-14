В ходе спецоперации погибли два бойца из Верещагинского округа

Фото: администрация Верещагинского городского округа
В ходе спецоперации на Украине погибли два жителя Верещагинского городского округа. Об этом сообщили в местной администрации.
Дмитрий Лыков погиб 9 января за несколько дней до своего 28-летия. Награжден медалью «За отвагу» и «Черным крестом». С ним простятся 15 февраля в Верещагино.
Ивану Ермакову было 29 лет. Он был рядовым, стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Погиб 7 февраля. Похороны состоятся в поселке Бородулино.
«Самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким солдатов», — говорится в сообщении.
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