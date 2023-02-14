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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:52

В ходе спецоперации погибли два бойца из Верещагинского округа

Им не было и 30 лет
Лела Минадзе
Фото: администрация Верещагинского городского округа

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погибли два жителя Верещагинского городского округа. Об этом сообщили в местной администрации.

Дмитрий Лыков погиб 9 января за несколько дней до своего 28-летия. Награжден медалью «За отвагу» и «Черным крестом». С ним простятся 15 февраля в Верещагино.

Ивану Ермакову было 29 лет. Он был рядовым, стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Погиб 7 февраля. Похороны состоятся в поселке Бородулино.

«Самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким солдатов», — говорится в сообщении.

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