Ушел из жизни бывший березниковской депутат Олег Колпаков

Фото: Свое ТВ

Ушел из жизни журналист телеканала «Свое ТВ» Олег Колпаков. Ему был 51 год. Об этом сообщили его коллеги.

«Он пришел на Березниковское телевидение в начале 2000-х, и здесь раскрылся его яркий журналистский талант и масштаб его личности. Сердечный приступ случился с ним на рабочем месте. Это невосполнимая утрата для нашего города», — пишут сотрудники телекомпании.

Олег Колпаков также был депутатом городской думы Березников. Кроме того, он руководил местным Домом-интернатом для престарелых и инвалидов.

«Душа компании, легкий на подъем, с прекрасным чувством юмора, добрый и отзывчивый. Человек с большим сердцем», — вспоминают близкие Олега Колпакова.

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