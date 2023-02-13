Скалолаз из Перми Дмитрий Тимофеев вступает в борьбу за титул «Суперниндзя»

Фото: Скриншот видео Станислава Кокорина / ВКонтакте

Шоу «Суперниндзя» 13 февраля стартует на телеканале СТС. Для участия в экстремальном проекте подали заявки более 2000 человек со всей России – от профессиональных спортсменов до обычных артистов балета и пожарных.

В новом сезоне шоу «Суперниндзя» примут участие два экстремала из Пермского края – один из самых титулованных претендентов на победу в проекте, пермский скалолаз Дмитрий Тимофеев из и пожарный из Нытвы Владимир Войтюк.

Дмитрию Тимофееву 29 лет. За годы занятий любимым видом спорта он успел стать многократным призером чемпионатов России, Европы и мира, многократным победителем этапов Кубка мира по скалолазанию. В 2021 году на эталонной трассе он установил рекорд страны в 2021 году по преодолению трассы.

У Владимира Войтюка нет больших спортивных достижений, но он по праву считает, что полоса препятствий на шоу «Суперниндзя» не страшнее его работы.

Напомним, для победы в экстремальном шоу его участникам необходимо пройти отборочный этап, полуфинал, финал и суперфинал. Для успешного выступления в проекте «Суперниндзя» важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, участник не может продолжить испытание.

Прошедшим в полуфинал 70 атлетам придется сражаться не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке на уникальной двойной полосе. Затем 35 претендентов на встретятся в финале, из них 20 лучших атлетов сразятся в суперфинале. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.

Премьера шоу «Суперниндзя» состоится 13 февраля 2023 года на телеканале СТС в 20:00. Пройти самую сложную полосу препятствий в мире попробуют 175 сильнейших атлетов России. (16+)

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