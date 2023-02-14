В Перми даст концерт певец SHAMAN

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Перми в ДК им. Солдатова выступит певец Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN.

Артист является автором слов и музыки, а также сам продюсирует свои песни. Самые известные из них — «Встанем», «Ты моя», «Вызов» и другие. В этом году в рамках тура певец планирует выступить более чем в 100 городах страны.

Концерт состоится 27 марта в 19:00. Стоимость билетов от 2,5 до 7,5 тысяч рублей.

Ярославу Дронов 31 год. В 2014 году он участвовал в шоу «Голос», где дошел до финала и занял второе место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Постоянно спрашивал: «Где я?» Николай Носков извинился за сорванный в Перми концерт

Пермяки могут вернуть деньги за сорванный концерт заслуженного артиста России (подробнее...)