«Аэрофлот» будет выполнять ежедневные рейсы из Перми до Сочи

Фото: Олег УКЛАДОВ

«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов по маршруту Пермь — Сочи. Информация об этом сообщается на сайте авиакомпании.

С 26 марта перелеты будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. С июня до конца сентября рейсы станут ежедневными. В октябре их количество сократят до четырех раз в неделю.

Выполнять авиаперевозки будут на самолетах Airbus A320. Отметим, что сейчас из Перми в Сочи также летают авиакомпании «Икар», «Победа» и Nordwind Airlines.

Ранее мы рассказывали, что компания Nordwind Airlines весной запускает прямые рейсы по маршруту Пермь — Махачкала, Республика Дагестан.

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