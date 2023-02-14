«Аэрофлот» будет выполнять ежедневные рейсы из Перми до Сочи

Фото: Олег УКЛАДОВ
«Аэрофлот» увеличивает частоту рейсов по маршруту Пермь — Сочи. Информация об этом сообщается на сайте авиакомпании.
С 26 марта перелеты будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. С июня до конца сентября рейсы станут ежедневными. В октябре их количество сократят до четырех раз в неделю.
Выполнять авиаперевозки будут на самолетах Airbus A320. Отметим, что сейчас из Перми в Сочи также летают авиакомпании «Икар», «Победа» и Nordwind Airlines.
Ранее мы рассказывали, что компания Nordwind Airlines весной запускает прямые рейсы по маршруту Пермь — Махачкала, Республика Дагестан.
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