Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 14 февраля 2023 года к 08:00 заторы в 8-9 баллов отмечаются в районе Вышки-1: на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской, на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, на ул. Фокинской от ул. Пугачевской до ул. Мостовой, на ул. Соликамской при выезде на пл. Восстания.

Непростая дорожная ситуация складывается и на ул. Соликамской от ул. Липовой до ул. Гашкова.

На Гайве скопление транспорта на ул. Васильева от ул. Гайвинской до ул. Писарева, а такжне на ул. Карбышева от ул. Логовой до ул. Писарева.

В Закамске пробка в 6 баллов на ул. Ласьвинской от ул. Маршала Рыбалко до ул. Магистральной.

В Индустриальном районе можно потерять время на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также на перекрестке ул. Одоевского с ул. Мира, ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов.

В Дзержинском районе начинает скапливаться транспорт в районе ДКЖ при движении со стороны ул. Малкова.

В центре города есть заторы в 6-7 баллов на ул. Попова в обоих направлениях между ул. Пушкина и ул. Ленина, на ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.

В Мотовилихе скопление транспорта на бул. Гагарина от Южной дамбы до ул. Старцева.

В Свердовском районе наиболее напряженная дорожная ситуация на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад» при подъезде к кольцу у «Велты».

Есть проблемы в движении на кольце Соснового бора и подъезде к нему со стороны ул. Якутской.

Первое ДТП было зафиксировано на ул. Уральской в правом ряду при подъезде к ул. Работницы в сторону Цирка.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 5 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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