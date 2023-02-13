В Перми дети участников спецоперации продолжат бесплатно посещать детские сады

Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 13 февраля, мэр Перми Алексей Демкин сообщил, что в 2023 году дети участников спецоперации продолжат ходить в детские сады бесплатно.

- Нашим бойцам на передовой важно знать, что дома все хорошо. Их беспокойство за судьбу своих родных и близких по-человечески понятно. Городские власти со своей стороны стараются снять часть повседневных забот с семей, чтобы они знали, что они не одни, их поддерживают и о них заботятся. С 1 ноября прошлого года семьи, где один или оба родителя проходят военную службу по мобилизации или являются добровольцами и принимают участие в специальной военной операции, освобождены от родительской платы за детский садик. Сообщаю, что эта мера поддержки продолжает действовать и , за посещение детских садов платить не нужно, - заявил градоначальник.

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