Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 февраля 2023 16:11

В Пермском крае собирают кровь для молодого человека, пострадавшего в аварии со снегоуборщиком

Он находится в тяжелом состоянии
Виктор Правдин
Фото: очевидец/ Anton Kolesov VK

Фото: очевидец/ Anton Kolesov VK

Друзья пострадавшего в ДТП со снегоуборочной машиной Антона Колесова просят неравнодушных людей сдать для него кровь. Авария, в которой пострадал молодой человек, произошла утром 13 февраля. На участке дороги в сторону деревни Жилино в Кунгурском районе столкнулись УАЗ «буханка» и снегоуборочная машина марки МАЗ.

В результате столкновения пострадали водитель и три пассажира УАЗа, среди которых оказался Антон Колесов. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

- У Антона вторая положительная группа крови, но сдать можно любую, - говорит его близкая подруга Ксения Ваганова, - Прошу не проходить мимо приключившейся беды и помочь.

Кровь можно сдать в будние дни с 8.00 до 13.00 по адресу: Кунгур, улица Красногвардейцев, 45г. С собой необходимо иметь паспорт и результаты флюорографии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми в ДТП с автобусом и скорой пострадали два человека

А на улице Уральской возникла серьезная пробка (Подробнее...)