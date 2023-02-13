В Прикамье из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 254 класса в 101 школе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что за неделю с 6 февраля по 12 февраля в регионе зарегистрировано 26111 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже показателя прошлой недели на 3,5%. При этом больше половины заболевших - взрослые.

- По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, - объясняют в Роспотребнадзоре.

В связи с ростом заболеваемости приостановлена работа в 254 классах в 101 школе и 123 группах в 67 детских садах.

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