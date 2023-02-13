«Т Плюс» проверит теплосети трех районов Перми с помощью безопасного реагента

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Пермские тепловые сети проведут плановую проверку тепломагистралей Свердловского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми с помощью добавления в сетевую воду специального безопасного вещества – «Уранин-А». Он соответствует всем санитарным нормам. Его главное свойство – окрашивание жидкости в ярко-зелёный цвет, что позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки.

С 16 февраля проверка начнётся в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6 – Свердловский и Мотовилихинский районы Перми (микрорайоны Липовая гора, Владимирский, Рабочий поселок, Громовский, Городские горки, Центр, Садовый).

С 15 февраля проверка начнётся в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-13 – микрорайон Гайва Орджоникидзевского района. Жители могут обнаружить «зеленую воду» в период до 23 февраля. В этом случае нужно сообщить в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98 или на e-mail uranin@tplusgroup.ru.

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«Уранин-А» наиболее эффективно применяется в тот момент, когда сеть полностью заполнена теплоносителем. Реагент добавляют в сетевую воду, строго соблюдая дозировку. Это абсолютно безопасно, что доказывает мировой опыт применения реагента», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.