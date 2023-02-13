В Перми общая задолженность потребителей за воду превысила 1 млрд рублей

Долги по ЖКХ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На конец 2022 года около 7 тысяч абонентов-юридических лиц задолжали более 577 млн рублей, задолженность физических лиц составила 567,89 млн рублей, сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье».

Взыскание задолженности производится через суд, а также при помощи ограничение услуг по водоснабжению.

В судебных приказах и исках должникам предъявлено 287 млн рублей, из них физическим лицам - около 205 млн рублей.

В ресурсоснабжающей компании отмечают, что в поведении злостных неплательщиков, появилась определенная положительная динамика. В 2022 году была погашена просроченная задолженность на сумму более 170 млн рублей, в том числе 133 млн рублей после уведомлений потребителей о начале исполнительного производства.

Должники, на которых не подействовали досудебные претензии, погасили долги в ходе исполнительного производства. В прошлом году таковых оказалось более 20 тысяч, что в два раза больше, чем в 2021. Сумма задолженности, погашенная с помощью исполнительного производства, - почти 290 млн рублей.

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