В Пермском крае пожарные спасли из горящей квартиры двух взрослых и ребенка

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В Березниках 12 февраля произошел пожар в жилом доме по улице Мира. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 19:54. К месту происшествия выехали 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Оказалось, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже.

Пожарные спасли трех человек: двух взрослых и одного ребенка. Их вывели по лестничному маршу на улицу. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 58 жильцов дома.

Пожар был полностью потушен в 20:16. Погибших и пострадавших нет. Приблизительная площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Сотрудники МЧС напоминают, что при обращении с огнем необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре звонить «01» или «101».

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