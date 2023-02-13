В Пермском крае пожарные спасли из горящей квартиры двух взрослых и ребенка

Фото: Андрей СТЕПАНОВ
В Березниках 12 февраля произошел пожар в жилом доме по улице Мира. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в 19:54. К месту происшествия выехали 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Оказалось, что огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже.
Пожарные спасли трех человек: двух взрослых и одного ребенка. Их вывели по лестничному маршу на улицу. До приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 58 жильцов дома.
Пожар был полностью потушен в 20:16. Погибших и пострадавших нет. Приблизительная площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Сотрудники МЧС напоминают, что при обращении с огнем необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. При пожаре звонить «01» или «101».
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