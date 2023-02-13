«Ростелеком» подарил кибердружине Пермского края 20 книг о кибербезопасности

Во всемирный День безопасного интернета «Ростелеком» подарил кибердружине Прикамья 20 книг о правилах безопасного поведения в интернете. Это стало главным событием на встрече ответственных за кибербезопасность в образовательных организациях Пермского района. В мероприятии приняли участие представители крупных муниципалитетов региона.

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО Ростелеком:

«Интернет, зарождавшийся как любопытная технология, постепенно стал полноценной вселенной. Здесь, можно найти друзей или недругов. Но это не значит, что нужно воспринимать интернет как угрозу, достаточно знать базовые правила безопасного поведения.. Наши специалисты разработали учебное пособие для детей и взрослых. В книге по кибербезопасности подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные и другие цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости от социальных сетей и много другой полезной информации по защите от киберпреступлений».

Ирина Чернова, руководитель кибердружины Пермского края:

«Сегодня особенно важно научить школьников видеть и распознавать уловки мошенников, а также прививать детям навыки фильтрации контента. Наши киберконсультанты есть почти во всех территориях Пермского края. Это уже второй тираж, которым делится с нами “Ростелеком”. Первые 20 книг получили самые активные киберконсультанты Прикамье по итогам 2022 года, и они были в полном восторге от того, как кратко и в то же время объемно в них изложена вся информация о детской безопасности в Сети».

Кроме бумажного издания о правилах поведения в интернете педагоги получат книгу в электронном виде. С полным текстом учебного пособия «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома»: https://www.company.rt.ru/social/book_cybersecurity/.

«Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в Сети.